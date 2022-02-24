İzmir Hatay'da fatura soygununa karşı devletleştirme talebi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri İzmir Hatay’da fatura soygunlarına karşı eylem yaptı.

Yapılan eylemde devletleştirme çağrısı yapılırken her zam ile biraz daha ağırlaşan fatura soygununun sürdüğüne dikkat çekildi.

Çevre halkı yürüyüşe tencere tava sesleri ve alkışlarla destek verirken, eylemde “Faturayı halk ödemeyecek”, “Isınma haktır”, “Fatura soygununa hayır” ve “Kazıklanıyoruz” dövizleri taşındı.

“Fatura soygununa karşı hemen devletleştirme” pankartının arkasında yürüyüşü gerçekleştirilen eyleme çevre halkı yoğun ilgi gösterdi.