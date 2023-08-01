İzmir'de grev dalgası: Belediye emekçileri geriye dönük alacakları için iş bırakıyor

İzmir’de grev dalgası durulmuyor. Dünkü metro, tramvay işçilerinin grevinin ardından bugün de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan emekçiler geriye dönük alacakları için iş bırakıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda yer alan bilgilere göre, söz konusu alacaklarla ilgili dün DİSK Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı, Genel İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal, 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, 3 Nolu Şube Başkanı Faruk Saral ve 9 Nolu Şube Başkanı Sedat Kenar’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaptığı görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Başkan Soyer’in gün içerisinde yalnızca 5 bin TL’lik ödeme gerçekleştireceğini ifade etmesinin ardından İZELMAN ve İZENERJİ işçilerinin üyesi olduğu Genel İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 no’lu şubeler bugün için almış oldukları 1 günlük iş bırakma kararını hayata geçirdi.

'Geriye dönük ödemelerimiz en kısa sürede hesaplarımıza geçsin'

Belediye işçileri bugün sabah mesai saatinin başlangıcı ile birlikte Kültürpark’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet biriminde bir araya geldi ve gün boyunca üretim yapmayacaklarını duyurdu. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 1,2,3 ve 9 Nolu Şubeler olarak İZENERJİ-İZELMAN şirketleri bünyesinde örgütlü olduğumuz 18 bin üyemiz ile imzalamış olduğumuz Toplu İş Sözleşmemizden kaynaklı, geriye dönük ödemelerimizin zamanında ödenmemesi üzerine bugün buradayız.

Bizler 4 Şubenin Yönetim Kurulları olarak Toplu İş Sözleşmemizde belirtilen sürenin son ödeme tarihine kadar İşveren Yetkilileri ile defalarca görüşme yaptık. Ülkenin içinde bulunduğu ağır ekonomik şartları iliklerimize kadar hissettiğimizi her görüşmemizde kendilerine dile getirdik. Maalesef 90 gün içerisinde üyelerimize hiçbir şekilde bir ödeme yapılmamış olup, sadece ve sadece dün gece yarısı üyelerimizin hesabına geriye dönük ödemelerimizden 5000 TL gibi tarafımızca asla kabul görmeyen bir rakam yatırılmıştır.

Ülkenin içinde bulunduğu bu ekonomik şartlarda, enflasyonun biz emekçileri daha da fazla yıprattığı bu dönemde, vaktinde alamadığımız hakedişlerimizin kıymeti ve değeri her geçen gün azalmaktadır.

Çok iyi biliyoruz ki ekonomik krizi yaratanlar bu ülkeyi yönetenlerdir.

İşverenimiz İzmir Büyükşehir Belediyesinin içinde bulunduğu ve iktidar tarafından maruz bırakıldığı ekonomik kıskacın da farkındayız.

Ancak her ne olursa olsun bu ekonomik krizin faturasının biz emekçilere kesilmesini asla ve asla kabul etmiyoruz.

Dün 4 şube Yönetim kurulları olarak İşveren yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmede 31 Ağustos’ta ödemelerin tamamını yatırmaya çalışacaklarını, tamamını yatıramadıkları takdirde bir kısmını önümüzdeki süreçte ödeyeceklerini tarafımıza ilettiler. Elbette ki yaşanılan ekonomik sıkıntının farkında olduğumuzu, ancak bizlere belirtilen ödeme takvimi konusunda sağlıklı ve gerçekçi adımlar atılmasını talep ettik. İşverenle gerçekleştirilen her görüşmeyi tüm şeffaflığıyla yaptığımız basın açıklamaları ile kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Geriye dönük farklarımızın hesaplarımıza zamanında geçmesi hususunda, ilk günden son güne kadar sağduyu ile sabırlı bir şekilde uzlaşı içerisinde yaşandı, sorunu çözüme kavuşturmak adına elimizden gelenin fazlasını yaptık. Sürecin daha fazla kaosa sürüklenmemesi için 1, 2, 3 ve 9 No’lu şube Yönetim Kurulları olarak diyaloğa açık olduğumuzu buradan yetkililere bildiriyoruz.

İzenerji ve İzelman emekçileri olarak 7 gün 24 saat Gece-Gündüz, Sıcak-Soğuk demeden büyük bir özveriyle, en kutsal paye olan alın terimizi dökerek bu kente hizmet üretiyoruz.

Tam da bu sebepten ötürü buradan bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, ödemeler hususunda önceliğin biz alın teri döken emekçiler olduğunu hatırlatıp, geriye dönük ödemelerimizin en kısa sürede hesaplarımıza geçmesi gerektiğini haykırıyoruz.

Bu haklı taleplerimiz ciddiye alınmadığı takdirde önümüzdeki günlerde hareketliliği büyüterek sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna buradan bildiriyoruz.”

Kamu emekçileri de iş bırakacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki geriye dönük krizi bununla sınırlı değil. Belediye bünyesinde çalışan kamu emekçilerinin de geriye dönük ortalama 6 bin 500 TL alacağı bulunuyor. Büyükşehir’de yetkili sendika KESK Tüm Bel Sen’in çağrısıyla kamu emekçileri bugün öğleden sonra hizmet üretmeyecek.

Sendika tarafından üyelere atılan mesajda “TİS kazanımımız olan geriye donuk farklarımızın yatırılması talebiyle iş bırakıyoruz! Değerli emekçiler, daha önce de duyurusunu yaptığımız üzere, toplu sözleşme farklarımızın kalan tutarının yatırılması talebiyle 01.08.2023 Salı günü, saat 13.30’da kartlarımızı basıyor, 1 no’lu hol önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklaması sonrası iş bırakıyoruz. Tüm emekçileri emeğinin hakkına sahip çıkmaya davet ediyoruz” denildi.

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