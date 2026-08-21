İzmir'de 'Forza' ve 'Yalı' taraftar gruplarına operasyon: 28 gözaltı

İzmir'de Göztepe taraftar grupları içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen iki organize suç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Forza" ve "Yalı" isimli taraftar grupları içerisinde "iki organize suç yapılanmasının faaliyet gösterdiğinin deşifre edildiğini" açıkladı.

Gürlek'in verdiği bilgiye göre, soruşturma 19 Eylül 2025'te Emircan Övüç isimli taraftarın öldürülmesi üzerine derinleştirildi.

Bu cinayetin ardından iki grup içerisinde sekiz ayrı şiddet eylemi meydana geldiği belirlendi.

İzmir merkezli 4 ilde operasyon

NTV'nin haberine göre, yapılan çalışmayla 59 şüphelinin kimliği belirledi.

Bu kişilerden 27'sinin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, 32 şüpheliye yönelik İzmir merkezli dört şehirde operasyon yapıldı.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Bakan Gürlek, gözaltına alınan isimler arasında söz konusu yapılanmanın yöneticilerinin de olduğunu bildirdi.

Gürlek: 400 bin lira civarında suç geliri elde ettiği tespit edildi

Akın Gürlek'in açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada; çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin turistik bölgelerindeki tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek özellikle yabancı turistleri 'sıkıştırma ve perdeleme' yöntemiyle hedef aldığı organize hırsızlık yapılanması çözülmüştür.

Örgütün 25 ayrı hırsızlık eylemi tespit edilmiş; günde yaklaşık 10 eylem gerçekleştirerek 400 bin TL civarında suç geliri elde ettiği tespit edilmiştir. Yapılanmanın faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul’da 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen diğer soruşturmada ise “Forza” ve “Yalı” taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edilmiştir. 19 Eylül 2025’te Emircan Övüç’ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada, iki grup arasında yaklaşık 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eylemi meydana geldiği tespit edilmiştir.

Toplam 59 örgüt mensubunun tespit edildiği soruşturmada, 27 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlenmiş; 32 aktif şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanmış ve örgüt yöneticileri gözaltına alınmıştır. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Aramalarda silahlar, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirilmiştir.

Kimse İstanbul’un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez. İçişleri Bakanlığımız ve güvenlik güçlerimizle güçlü koordinasyon içerisinde, suç örgütlerinin yöneticilerinin, üyelerinin, bağlantılarının ve suçtan elde ettikleri gelirlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz."

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