İzmir'de Folkart'ta çıkan yangınla ilgili deliller toplanacak

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 27 Nisan'da Folkart'ta 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada yangın çıkmış, yangın 8 saatlik çalışma sonucu söndürülebilmişti. Dumandan etkilenen 7 kişiden biri hastaneye kaldırılmış, diğerlerine ambulansta müdahale edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasıyla delil toplama çalışmaları da başladı.

Görevlendirilen cumhuriyet savcısı tarafından başlatılan "taksirle yaralama ve taksirle yangına sebebiyet verme" soruşturması kapsamında olay yerinde inceleme yapılacak.

Yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik soruşturmada ayrıca tanıklar da dinlenecek. (AA)