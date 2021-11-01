İzmir'de 'FETÖ' operasyonu: 2 gözaltı

Yakalanan kişilerin, ihraç edilen polis memuru ve astsubay oldukları öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ’ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen bir astsubay ile bir polis memurunun İzmir'de olduğunu belirledi. Bornova ve Torbalı'daki adreslere düzenlenen operasyonlarda, eski astsubay B.B. ile eski polis memuru İ.D. gözaltına alındı.

Yakalanan kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken B.B ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.