İzmir'de feribot ücretlerine zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) oy birliği ile alınan kararla İZDENİZ bünyesindeki araba vapurlarının ücret tarifesini güncelledi.

DHA'da yer alan habere göre, 22 Temmuz Cumartesi günü yürürlüğe girecek yeni ücret tarifesiyle motosiklet biniş ücreti 20 TL’den 30 TL’ye, otomobil biniş ücreti 65 TL’den 80 TL’ye, minibüs-kamyonet-midibüs biniş ücreti 150 TL’den 185 TL’ye, otobüs-kamyon biniş ücreti 280 TL’den 400 TL’ye, TIR biniş ücreti ise 520 TL’den 700 TL’ye yükseltildi.

'Akaryakıta yüzde 50 zam geldi'

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, feribot ücret tarifesinde son düzenlemenin yapıldığı tarihten bugüne motorin fiyatında yaklaşık yüzde 50, ABD Doları'nda yüzde 42, Avro'da ise yüzde 49 oranında artış olduğu belirtildi. Açıklamada, deniz ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için hazırlanan yeni tarifedeki zam oranının ise ortalama yüzde 34’te tutulduğu söylendi. En çok biniş yapan binek otomobillerin geçiş ücretinin ise yüzde 23 artırıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Gemilere biniş yapan araçlarda bulunan yolculardan ücret alınmıyor. Bisikletli yolcular ise 5 kuruş biniş ücret ödemeye devam edecek. Farklı kentlerde deniz yoluyla araç taşımacılığı yapan diğer işletmelerle karşılaştırıldığında mil başına en düşük taşıma ücreti halen İzmir’de uygulanıyor" ifadeleri kullanıldı.