İzmir’de feribot ücretlerine zam

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ AŞ, akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından bilet ücretlerine zam kararı aldı.

Buna göre, yeni tarifelerde otomobil geçiş ücreti 23 TL’den 25 TL’ye çıkarılırken araç içinde bulunan sürücü ve ücretsiz geçiş hakkına sahip vatandaşlar dışındaki yolculardan alınan 1 TL’lik ücret ise değiştirilmedi.

Yeni tarifelerde, minibüs/kamyonet geçiş ücreti 45 TL’den 50 TL’ye, otobüs/kamyon geçiş ücreti 80 TL’den 100 TL’ye, motosiklet geçiş ücreti 12 TL’den 14 TL’ye, TIR geçiş ücreti 170 TL’den 200 TL’ye, midibüs geçiş ücreti ise 60 TL’den 70 TL’ye yükseldi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce (UKOME) tarafından onaylanan zamlı tarifeler, 28 Kasım Pazar gününden itibaren geçerli hâle gelecek. (İHA)