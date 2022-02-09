İzmir'de emekliler zamları protesto etti

DİSK'e bağlı Emekli Sen İzmir Şubesi üyeleri, elektrik, doğalgaz ve gıda ürünlerine gelen zamları protesto etti. Açıklamada, "Yaşamlarının büyük bölümünü çalışarak, emek harcayarak geçiren emekliler yaşlılıklarında yoksulluk ve sefaletle baş başa kalıyorlar" denildi.

Konak eski Sümerbank önünde bugün basın açıklaması yapan emekliler "En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun", "Sadaka değil, toplu sözleşme" "13 milyon 500 bin emekli enflasyon üzerinden değil, milli gelirden hak ettiğini istiyor" yazılı dövizler taşıdı.

'Emekliler yoksulluk ve sefaletle baş başa'

DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak'ın okuduğu basın açıklaması şöyle:

"Türkiye milyonlarca emeklinin adeta sefalet içinde yaşadığı bir ülke durumundadır. Emekliler ve onların hak sahipleri 13 milyonu aşan nüfuslarıyla Türkiye’deki en önemli toplumsal gruplardan birini oluşturuyor. Yaşamlarının büyük bölümünü çalışarak, emek harcayarak geçiren emekliler yaşlılıklarında yoksulluk ve sefaletle baş başa kalıyorlar. Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı her geçen gün derinleşiyor. EYT de büyük bir toplumsal sorun olarak önümüzde durmaktadır."

Kapatma davasına tepki

Eylemde Ankara Valiliği'nin açtığı dava sonucu DİSK Emekli-Sen'le ilgili çıkan kapatma kararının istinaf mahkemesi tarafından onaylanmasına da tepki gösterildi. Bu konuda yapılan açıklama şöyle:

"Emekliler, 1995 yılından bu yana DİSK çatısı altında emek ve demokrasi mücadelesi vermektedir. DİSK/EMEKLİ-SEN’e 1996’dan bu yana dava üstüne dava açılmıştır. Yerel mahkemelerden AİHM’e kadar uzanan süreçte yasaklamalar, engellemeler devam etmiştir. Emekli-Sen hakkında verilen yeni kapatma kararıyla bu yasaklar bir kez daha Avrupa’nın gündemine gelmiştir. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve Avrupa Emekliler ve Yaşlılar Federasyonu (FERPA) yaptıkları ortak açıklamada Emekli-Sen hakkında verilen kapatma kararını tüm Avrupa’da kullanılan temel bir hakkın ihlal edilmesi olarak yorumladı. EMEKLİ-SEN’in faaliyetlerinin yasaklanmasını kınadılar. Emeklilerin, işsizlerin, gençlerin, kadınların ve göçmenlerin yani işçi sınıfının farklı kesimlerinin talepleri sendikal mücadelenin ayrılmaz parçasıdır. Emekli-Sen nezdinde emeklilerin sendikalaşması hak ve özgürlükler mücadelesine dahil olması DİSK’in öncelikleri arasındadır." (ANKA)