Şanışer'den zamlara tepki gösteren Murat Boz'a referandum hatırlatması

Dün, sosyal medya hesabından elektrik ve doğalgaza gelen zamlara tepki gösteren şarkıcı Murat Boz, "Hayat pahalılığı üstüne elektriğe ve doğalgaza gelen bu akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu" demişti.

Rap sanatçısı Şanışer ise Boz'un paylaşımını alıntılayarak "Murat mesajını aldım, güçlü bir Türkiye için ben de zamlar geri alınsın diyorum" notunu düştü.

Ne olmuştu?

Murat Boz, 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda Rıdvan Dilmen'in başlattığı kampanyaya destek vermiş, AKP ve MHP için çağrıda bulunmuştu.

Futbolcu Burak Yılmaz'ın, "Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" dediği videoya yanıt veren Boz, "Burak selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdülkadir sen de var mısın?" demişti.