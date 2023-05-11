İzmir'de 'dur' ihtarına uymadığı iddia edilen kişi başından vuruldu, hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde 'dur' ihtarına uymadığı iddia edilen Semih Gürler, polis memuru F.Y. tarafından başından vuruldu. Gürler, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; olay, saat 20.30 sıralarında Güney Mahallesi 1161 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, gelen ihbara giden polislerden F.Y., kendisine mukavemet eden ve 'dur' ihtarına uymayan Semih Gürler'e ateş açtı.

Kurşun, Gürler'in başına isabet ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gürler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Semih Gürler, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.