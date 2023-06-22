İzmir'de doktoru darp edip bıçakla tehdit eden sanığa iyi hal ve haksız tahrik indirimi

İzmir'in Konak ilçesinde bir doktoru darp edip tehdit hakaretlerde bulunan kişiye 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi.

İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Gökhan D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Müşteki doktoru temsilen İzmir Tabip Odası avukatı da duruşmada yer aldı. Müşteki doktor duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olayın özeti olarak, sanığın çocuğunun muayene işlemleri sırasında müşteki doktor ile tartışmaya başladığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde sanığın küfrettiği doktoru darp ettiği, bıçak çekerek bıçağın korkutucu etkisinden yararlanmak sureti ile tehditte bulunduğu gerekçesiyle sanığın kamu görevlisine yönelik "silahla tehdit", "hakaret" ve "basit yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı da cezanın alt sınırından uzaklaşılarak mahkumiyet kararı verilmesini talep etti. Sanık Gökhan D. de olay yerinde bıçak kullanmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Hakim, sanığın kamu görevlisine yönelik "kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 9 ay hapis ile cezalandırılmasına, sanığın olay yerinde bulunan tanıkların beyanlarına göre haksız hareketin müşteki doktor tarafından gerçekleştirildiği, doktorun sanık ve eşine bağırarak kapıyı kapatması eylemini "haksız tahrik" olarak değerlendirerek cezanın 6 aya düşürülmesine, takdiri indirim de uygulayarak 5 aya indirilmesine karar verdi.

Hakim, sanığın kamu görevlisine yönelik "hakaret" suçundan ise 1 yıl 9 ay, "haksız tahrik" ve "takdiri indirim" kullanılarak 11 ay 20 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, kamu görevlisine yönelik "silahla tehdit" suçundan da 3 yıl, yine aynı indirimleri uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, cezanın erteleme hükümlerinin uygulanmasına hükmetti. (AA)