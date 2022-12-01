İzmir'de doktoru darp eden saldırgan tutuklandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün asistan doktor M.F.B'yi darp ederek burnunu kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A.K. tutuklandı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, eşi muayene için doktor odasına girdikten bir süre sonra bağırma sesleri gelmesi üzerine odaya girdiğini, bu sırada doktorun kendisine de bağırmaya başladığını ve iterek dışarı çıkardığını, yaşanan arbede sırasında yumruk attığını, kendisinin de darp edildiğini öne sürdüğü ve doktordan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra İzmir Adliyesi'ne sevk edilen M.A.K., adliyedeki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.