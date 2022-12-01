İzmir'de doktora darp: Saldırgan gözaltına alındı

İzmir'de M.A.K. isimli saldırgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün asistan doktor M.F.B.'yi darp edip yumruklayarak burnunu kırdı.

Gözaltına alınan M.A.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin ilk ifadesinde, "eşi muayene için doktor odasına girdikten bir süre sonra bağırma sesleri gelmesi üzerine odaya girdiğini, bu sırada doktorun kendisine de bağırmaya başladığını ve iterek dışarı çıkardığını, yaşanan arbede sırasında yumruk attığını kendisinin de darp edildiğini" öne sürdüğü ve doktordan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi. (AA)