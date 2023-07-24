İzmir'de doğalgaz patlaması: 2 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir evde doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlamada baba ve oğlu yaralandı.

Alaybey Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 4. katında doğalgazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polisi ekibi sevk edildi.

Evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama anında binada bulunan baba A.F.A ile 20 yaşındaki oğlu B.A. yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan baba ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.

Patlama nedeniyle evin balkonunda ve binanın camlarında hasar oluştu. Doğalgaz ekipleri bölgedeki gaz akışını durdurdu, belediye çalışanları da sokağa dökülen cam kırıklarını temizledi. (AA)