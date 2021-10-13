İzmir'de çocuklara çakmak satışı yasaklandı

İzmir Valiliği, il genelinde 18 yaşının altındakilere çakmak veya çakmak gazı satışı yapılmasının "çocukların zararlı maddelerden korunması" amacıyla yasaklandığını açıkladı.

İnsan sağlığına zararlı uçucu bir gaz olan çakmak gazının koklanması halinde bağımlılık yapabildiği hatta ölümle sonuçlanan sağlık problemlerine neden olabildiğinin ifade edildiği açıklamada, kararın uygulanması ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara, fiilleri başka bir suç oluşturmuyor ise kolluk kuvvetlerince 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca "emre aykırı davranış" suçlamasıyla idari para cezası uygulanacağı da bildirildi. (İHA)