İzmir’de iş cinayeti

Şükrücan Bayraktaroğlu adlı TEİAŞ'a bağlı taşeron Abel enerji çalışanı bir işçi akıma kapılarak Urla'da yaşamını yitirdi.

Olay bugün saat 10:00’da İTO Kent Caddesi üzerinde bulunan boş alandaki elektrik direğinde meydana geldi. Şükrücan Bayraktaroğlu adlı genç işçi şirketi tarafından alınan elektrik işini yapmak için Urla’ya geldi. Yüksek gerilim hattına çalışmaya çıkan genç işçi direğin üstünde akıma kapıldı.

Durumu farkeden arkadaşları olayı ekiplere bildirdi. Hattın enerjisinin kesilmesinin ardından, itfaiye ekibi Bayraktaroğlu’nu aşağıya indirdi. Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Şükrücan Bayraktaroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılması için gencin cansız bedenini Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.