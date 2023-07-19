İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Pamucak mevkisinde orman yangını çıktı.
Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 5 uçak, 28 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozerle çalışılıyor.
Öte yandan Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Aladağ ilçesi Büyüksofulu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının da havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındığı açıklandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarlada başlayarak makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü, yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Gaziantep Nurdağı'nda çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.