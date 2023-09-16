İzmir'de ÇEDES'e karşı miting: Çocuklarımızı tarikatlara teslim etmeyeceğiz!

İzmir’de sendikalar, Alevi, veli ve kadın dernekleri, meslek örgütleri ve siyasi partiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü (MEB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesinin iptali ve zorunlu din derslerinin kaldırılması talebiyle miting düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen kitle, “ÇEDES’e hayır! Laik eğitim, laik yaşam, eşit yurttaşlık istiyoruz” talebiyle Gündoğdu Meydanı’na yürüyüş düzenledi. Yürüyüş boyunca “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Okullarda imam istemiyoruz”, “Parasız, bilimsel, demokratik eğitim”, “Laik, bilimsel, anadilde eğitim” sloganları atılırken, çekilen ajitasyonlarda, Türkiye’de uzun süredir laik ve bilimsel eğitimin saldırı altında olduğunu, ÇEDES projesinin de bunun bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Miting tertip komitesi adına konuşan Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin, "Laiklik ortadan kaldırılsa; İlk kaybedecek çocuklardır,gençlerdir,kadınlardır,emekçilerdir. Tam da bu yüzden laiklik mücadelesi emekçi sınıfın mücadelesidir. Bu rejim bir gecede değişmedi. Adım adım ilerlendi. Seçim sonrası yukarıdan aşağıya daha çok hızlanan siyasal İslam rejimi inşasının en açık göstergelerinden birisi ÇEDES. Cumhuriyet tarihi boyunca laiklik,aydınlanma mücadelesinin temsilcisi öğretmenle,öğretmenlik mesleğini hedef alarak Cumhuriyetle hesaplaşmak dertleri. Eşit,özgür bir Cumhuriyet mücadelesinden de ‘laiklik eşitliktir,laiklik özgürlüktür,laiklik adalettir’ diyerek okul okul,sokak sokak mücadele etmekten de vazgeçmeyeceğiz. İktidarın değil,halkın öğretmenleriyiz" diye konuştu.

Konuşma yapan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz, "Çocuklarımız, en kıymetlilerimiz. Bir çığlık olmuş bizlere bakıyor şimdi… ÇEDES protokolü ve yüzlerce protokolle bize, velilere, halka ait olan okulları tarikatlarla kuşatan, 80 darbecilerinin ürünü zorunlu din dersini son yayınlanan yönetmelikle 16 saate kadar çıkaran 2012 4+4+4 yasasının çıkarıldığı günlerde bütün okulları imam hatipleştireceğiz diyerek artık tüm okulları kuşatan, karma eğitimi kaldırmayı amaçlayan bu karanlığı reddediyoruz. Çocuklarımıza ücretsiz bir öğün okul yemeği hakkını dahi çok gören, okul öncesindeki çocukların dahi yemek haklarını ellerinden alan bu anlayışı reddediyoruz” dedi.

Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü, "Çocuklarımızı tarikatlara teslim etmeyeceğiz! ÇEDES projesine karşı aydınlık bir Türkiye için bir araya geldik!" açıklaması yaptı.