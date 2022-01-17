İzmir'de bir trans bıçaklanarak öldürüldü

Dün akşam saatlerinde Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir apartmanda trans Günay Özyıldız bıçaklanarak öldürüldü.

İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce yapılan incelemelerde, apartmanda yaşayan trans Günay Özyıldız’ın (48) bıçaklandığı belirlendi. Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri çağırıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri Özyıldız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Özyıldız’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cinayetin kim veya kimler tarafından işlediğine dair polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. (İHA)