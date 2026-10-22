İzmir'de bir polis, nişanlı olduğu kadını katlettikten sonra intihar etti

İzmir'in Menemen ilçesinde polis Aykut Erol, nişanlı olduğu avukat Özge Penbegül'ü tabancayla katledip, intihar etti.

DHA'nın aktardığına göre olay, sabah saatlerinde, Tülbentli Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre avukat Özge Penbegül ve 3 Ekim'de nişanlandığı polis Aykut Erol arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma üzerine Aykut Erol, yanındaki tabancayla ateş ederek Özge Penbegül'ü katletti. Erol sonrasında aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Özge Penbegül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hakkari'de görev yaptığı bildirilen polis Erol da ambulansla kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde öldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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