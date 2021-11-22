İzmir'de bir kurye kazada yaşamını yitirdi

Kaza, saat 22.00 sıralarında Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Havalimanından Gaziemir istikametine seyir halinde olan Gürkan Esmer idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen S.E. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Esmer sürüklenerek su kanalına yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Esmer’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Esmer’in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.