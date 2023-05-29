İzmir’de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü: 4 gözaltı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahar Mahallesi 2904. Sokak'ta Ramazan Yüksekdağ (25) ile kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüksekdağ, göğsünden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüksekdağ, sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yüksekdağ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. (AA)