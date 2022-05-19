İzmir'de bir kadın bir süredir ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklandı

İzmir'de 61 yaşındaki Nurel Türkmen isimli kadın, evli olduğu bir süredir de ayrı yaşadığı 69 yaşındaki Ş.T. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Saat 16.00 sıralarında Karabağlar'da meydana gelen olaya göre, Nurel Türkmen evinin yakınlarında yürüdüğü esnada Ş.T. ile karşılaştı. Bu sırada Ş.T., Nurel Türkmen'i defalarca bıçakladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA'nın aktardığına göre, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Nurel Türkmen, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Ş.T., gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.