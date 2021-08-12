İzmir'de bir hemşire sahte aşı kartı hazırladığı suçlamasıyla gözaltına alındı

İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire gözaltına alındı.

Haber Merkezi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire R.K.Y'nin aşı polikliniğinde 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiası üzerine hastane yönetimi, durumu polise bildirdi.

R.K.Y. gözaltına alınırken konuya ilişkin soL'a ulaşan bir görgü tanığı gelenlerin hemşirenin ismini söyleyip sırayla içeri girdiğini aktardı. Olayın 2 gün önce gerçekleştiği kaydedildi.

Bugün gözaltına alınıp Emniyete götürülen hemşirenin ifade işlemleri devam ediyor.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlattı.

Haber

Aşı karşıtı hemşire binlerce kişiye tuzlu su enjekte etti