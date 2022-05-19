İzmir'de bir doktor 5 kişilik grubun saldırısına uğradı

İzmir'de dün akşam saat 18.45 sıralarında Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan bir kliniğin önünde meydana gelen olayda, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, yaklaşık 10 gün önce açmış olduğu kliniğinin önünde 5 kişilik grup tarafından darp edildi.

Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Doktor Gül’ün kaldırıldığı hastanede köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Şüphelilerden 4’ü yakalanırken, 1’i kaçtı.

Hastanenin ardından karakola giden doktorun şikayetçi olması üzerine 3 kişi gözaltına alınırken, saldırı sonrası kaçan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gül saldırıdan 1 hafta önce, yaklaşık 2 yıldır lokal adı altında kumar oynatıldığını ileri sürdüğü işletme sahibinden ve yanındaki Sedat Ö. isimli şahıstan, kliniğin üst tarafından bulunan ve lokale ait olan güvenlik kameralarının kaldırılmasını rica ettiğini söyledi. Bunun üzerine grubun 1 hafta önce kendisini tehdit ettiğini söyleyen Gül, "5 kişilik grubun saldırısına uğradım. Uğradığım darp sonucu köprücük kemiğim kırıldı ve hastanede yapılan muayene sonucunda 1 ay çalışamaz raporu verildi" ifadelerini kullandı. (İHA)