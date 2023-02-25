İzmir'de 'Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ!' diyenler buluştu

11 ilde yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en az 44 binin üzerinde yurttaşımız yaşamını yitirdi. On binlerce kişi yaralandı, yüz binlerce kişiyse evsiz, yurtsuz, işsiz kaldı.

Depremlerin ardından arama kurtarma ve yardım ulaştırma çalışmalarındaki yetersizlikler tartışmalara yol açarken, Türkiye Komünist Partisi (TKP), depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesine giderek yurttaşlarla dayanışma gösterdi.

TKP'nin bölgedeki dayanışması sürerken, partinin çağrısıyla bugün İzmir, Bayraklı'daki Tepekule Kongre Merkezi'nde "Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ!" sloganıyla bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TKP İzmir İl Başkanı Başar Özer, "Büyük bir yıkımın ardından buluştuk. Bir daha enkaz altında kalmamak için buluştuk, hepiniz hoş geldiniz" dedi. Özer'in konuşmasının ardından, TKP'nin deprem bölgesindeki dayanışma çalışmalarını gösteren bir belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

'Acımız hâlâ çok taze ama inancımız ve umudumuz da var'

Belgesel gösteriminin ardından kürsüye çıkan TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, "Dayanışmayı örgütleyen insanlara ve partime teşekkür ediyorum. Acımız hâlâ çok taze, kaybettiğimiz insanların sayısını asla bilemeyeceğiz, saklayacaklar. Acımız büyük, insanlarımızı yerinden yurdundan ettiler ama aynı zamanda çok ama çok öfkeliyiz. İnancımız ve umudumuz da var ve ayakta" dedi.

"Yaşanan felaketlerin tek nedeni deprem değil: Piyasacılık ve gericilik Türkiye'yi bu hale getirdi. Bu ölümlerden nasıl para kazanırız hesabına girdiler bile. Müteahhitleri tutuklayıp suçluyorlar ama asıl bu iktidar suçludur" diyen Sarı, "Şimdi İnsanlarımızın yaşadığı bu yalnızlık ve çaresizlik bir ders olacak. Sözümüz olsun: Bu düzeni yıkacağız" şeklinde konuştu.

Savaş Sarı

'Kentlerimizi yeniden kurmalıyız'

Savaş Sarı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Halkın devletine, her şeyi merkezi olarak ve devletçi politikalarla hayata geçirecek bir iradeye ihtiyaç var. Kentlerimizi yeniden kuracağız. Evlerimizi yeniden yapacağız. İnsanca yaşanan bir toplumsal yaşamı yeniden ayağa kaldıracağız. Eşitlikçi bir toplumcu düzene ihtiyacımız bu yüzden.

Gerekli yardımı yaptık diyorlar. Devlet yardım etmez. İnsanına sahip çıkar. Ama bu devlet halkın devleti değil, para babalarının devleti. O yüzden halkına sahip çıkmaz. Devlet oraya uzanmadı ama insan uzandı. Biz insana yaraşır olanı yaptık. Am doğru olan devletin insanlara sahip çıkmasıydı.

Yurttaşlara 'sağlam konutlarda oturun' demekle olmuyor. İnsani, sağlıklı ve sağlam konutlarda oturmak her yurttaşın en temel hakkı. Yaşayabilmenin koşulunun para olması gerçeğiniz reddediyoruz. Şimdi ortadaki eşitsizlik ve bunun ağır sonuçları ayan beyan ortada. Bu gerçeğin gizlenmesine izin vermeyelim.

Önce bizim söylediğimiz güzel, doğru şeylerin hayat bulması gerek, yoksa onlar halkına hakaret etmeye devam edecek. Öyleyse önce bizim dediğimiz egemen olsun. Bunun için örgütlülüğümüzle, elbirliğiyle hareket edelim.

'Halkın devletini kurmak zorundayız'

Bu ülkedeki eşitsizliği, insani sağlıklı güvenli yerlerde yaşama hakkını sağlayacak mı? Sağlamayacak. Ya da 'Borçlanırsan belki' diyecekler. Bu ülkede insanlar insan gibi yaşamak istiyorlar. Bunu sağlayacak halkın devleti kurulmak zorunda, kurmak zorundayız. Bundan daha basit, sade ve acil öncelikli hiçbir şey yok bugün. Dün de bunun çağrısını yapıyorduk bugün de bunun çağrısını yapıyoruz.

Kardeşlerimizin yanına koşmaya, dayanışmayı örgütlemeye devam edeceğiz. Ancak birbirimize bir söz vermek zorundayız. Hiçe sayılmamıza, üzerimizde tepinilmesine izin vermeyelim. Erdoğan gitsin diyenlere de söyleyelim, Erdoğan değil, misli gitsin. Onları ayakta tutan asalaklar da gitsin.

Biz bir çağrı yaptık, 'Yurttaş sözünü söylesin' dedik. Şimdi akbabalar gibi üşüşmüş olan yağmacılar başımızdan def olup gitmelidir. Devletçi bir işleyiş hayatın her alanında hakim kılınmalıdır. Utanmadan çadır parası toplayan o tarikatlar gitmelidir.

Yurttaşlar bundan sonra örgütlü olacağına, birbirine sahip çıkacağına söz vermelidir. Söz verelim!"