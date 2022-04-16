İzmir'de belediyenin pazardan topladığı atık miktarı yarıya düştü

İzmir'in ikinci büyük ilçesi olan ve çoğunlukla dar gelirli yurttaşların oturduğu Karabağlar'da belediyenin temizlik işleri müdürlüğü, çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu. 478 bin 788 kişi ile Türkiye'deki 50 kentten daha fazla nüfusa sahip Karabağlar'da, 2020 yılında belediye ekiplerince 3007 ton pazar atığı toplandığı, 2021 yılında ise bu miktarın 1918 tona düştüğü belirlendi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, son 4 ayda daha da vahim bir hal alan bu tablonun, alım gücünün düşmesi, pazarcıların tezgah açmaktan vazgeçmesi ve yurttaşların pazar atıklarını toplamasından kaynaklandığını belirtti.

'Evsel atık miktarı da düştü'

Evsel atık miktarında da son 4 ayda ciddi düşüşler olduğunu belirten, sosyal yardım başvurularının da iki katına çıktığını ifade eden Selvitopu, şunları söyledi:

"Pazar bittikten sonra çıkan atıklar belediye ekiplerimizde toplanıyor. Tonajlara baktığımız zaman 2021'de daha düşük seviyelere indiğini görüyoruz. Aylık olarak 2020'ye göre yaklaşık 30 ton azalma var. 2021 yılı bazı aylarda başa baş ama 2020'den bu yana genel itibariyle bir azalma var. Pazara çıkmayan esnafı da biliyoruz. Çünkü pazardan ona gelen getirinin azlığı nedeniyle azalma görülüyor. Fazla satışın olmaması, çünkü alıcısı fazla yok. İnsanların ekonomik olarak kendi bütçelerini azaltmalarının sonuçlarıdır bunlar. Ya da alım gücünün azalmasının ifadesi. Pazarlar bittikten sonra ihtiyacı olan insanlar, bunlar yürekler acısı... İzlerken bizler de üzülüyoruz. Atıklardan sağlam olanları toplamaya çalışanlarda maalesef artışlar var. Karabağlar genel itibariyle az gelirli insanlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir ilçe. Emeğiyle geçinenlerin daha ziyade yaşadığı bir ilçeyiz. Emeklilerimiz çok. Pazarlardaki bu gelişmeler de insanların alım güçlerinin bir hayli düştüğünün göstergesi."

'Uyuyanlar uyansın artık'

Pazara alışverişe gelen bir yurttaş, "Nasıl geçineceğiz. 150 lira tuttu. 50 liram kaldı. Bununla ne alacağız? Asgari ücretle, 4 bin 250 lirayla ne alacağız? Günah ya insanların haline bakın çöplerden topluyorlar. Uyuyanlar uyansın artık ya" derken, bir başka yurttaş ise "Üç kişi çalışıyoruz yetmiyor, dilenelim mi? Yerlerden topluyoruz artık" dedi. Bir pazarcı da "İnsanlar gramla alıyor. Yakında pazar denen bir şey kalmayacak" diye konuştu.

Başka bir pazarcı esnafı da "Bu pahalılıklar iyi değil, insanı sömürüyor. 40-50 liraya satıyoruz. Bir kasa satabiliyoruz. Çok pahalı her şey. Mazot ve maliyetler yüksek. 2-3 tane biber alıyorlar. 3 tane biber 2 buçuk lira geliyor. Poşet ortalama 50 kuruş. Eksiye düşüyoruz" diye konuştu. (ANKA)