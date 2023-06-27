İzmir'de bayram yoğunluğu: 3 günde rekor araç girişi

Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle turizm bölgelerinde yerli turist yoğunluğu yaşandı.

DHA’nın haberine göre, Ege bölgesinin önemli turizm şehirlerinden İzmir ziyaretçi akınına uğradı. Kente 23-26 Haziran'da toplam 280 bin 713 araç girişi oldu.

Aynı tarihlerde deniz yoluyla gelen turist sayısı da 6 bin 50 kişiye ulaştı.

Ayrıca 23-25 Haziran'da kente 165 iç, 178 dış hatlar olmak üzere toplam 343 uçuş gerçekleştirildi. 3 günlük süreçte iç hatlardan gelen yolcu sayısı 29 bin 674'e, dış hatlardan gelen yolcu sayısı ise 27 bin 874'e ulaştı.