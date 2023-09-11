İzmir’de Atatürk anıtına saldırı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde Atatürk anıtına saldırı gerçekleştirildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, anıtın duvarlarına sprey boya kullanılarak “Boş Yapma Atatürk” yazdı.

Avrupa şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, sosyal medyada adı Abdülhamid olan bir kullanıcıya “Boş yapma Abdülhamid” şeklinde yanıt vermişti.

Cumhuriyet’in aktardığına göre saldırıdan yaklaşık 1 saat sonra belediye ekipleri anıtı temizledi.

Belediye ekipleri, anıtın duvarlarındaki hakaret yazılarını boyayla kapattı. Anıtın üzerindeki karalamalar da belediye ekiplerince giderildi.