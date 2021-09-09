İzmir'de arbede: Vekil ön sıraya geçsin diye yurttaşı omzundan çektiler

'İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Zafer Yürüyüşü'nde, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun korumaları ile bir yurttaş arasında ön sıra tartışması yaşandı.

Korumaların omzundan çektiği yurttaşın tepki göstermesi üzerine tartışma arbedeye dönüştü. Bazı belediye başkanları da arbedenin içinde kaldı.

ANKA'nın haberine göre; MHP'li korumalar, Osmanağaoğlu'nu protokolün de olduğu ön sıraya geçirmek için bir yurttaşı omzundan çekti. Yurttaşın "Ne çekiyorsunuz kardeşim" diyerek karşılık vermesi üzerine gerginlik tırmandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi birkaç dakika süren arbedenin içinde kaldı.