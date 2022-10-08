İzmir'de aile hekimine saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İzmir Torbalı'da aile hekimi olarak görev yapan Ekin Hüner Günay, bir grubun sopalı saldırısına uğramıştı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Ekin Hürel Günay'ı, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Şen ve İzmir Tabip Odası danışmanı avukat Mithat Kara ziyarette bulundu.

Olaya ilişkin DHA'ya konuşan Günay, "Mesai sonrası 17.15 sıralarında işten çıktım. 10-15 metre ileride bir fırın vardı orada durdum. Siyah bir araç içinden 3 kişi indiğini gördüm. Bunlardan birinin, daha önceden tartışma yaşadığımız, yani şikayetçi olduğumuz hasta yakını olduğunu son anda fark ettim. Bu kişiler ellerinde sopalarla bana vurmaya başladı. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum ama kendimi yerde buldum. Birisi iyi misiniz diye sordu. Polis geldi, ambulans geldi. Sağ gözümün arka tarafında bir kırık var, net göremiyorum. Birkaç tane kemiğim kırılmış ve kafamın arka tarafında çok fazla darbeye bağlı şişlikler var. Bu insanlar kesinlikle toplum içinde olmamalı" dedi.

Olaya karıştığı belirlenen S.A., F.A. ve S.A.'yı yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.