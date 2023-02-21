İzmir’de 8 okul için tahliye kararı

İzmir'de 8 okulun riskli olduğu için tahliye edilmesine karar verildi.

Haber Merkezi

İstanbul'da riskli 93'ün okulun boşaltılmasının ardından benzer bir karar İzmir için de verildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte depremsellik testleri sonucunda 8 okulun riskli kategoride çıktığını aktardı. Öte yandan İzmir'de 64 okulun yapımı, 29 okulun güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Tahliye edilecek okullar şöyle:

  • Aliağa Şehit Oğuz Özgür Anadolu Lisesi 
  • Aliağa Hasbi Şengül İlkokulu
  • Çiğli Sasalı İlkokul/Ortaokulu
  • Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu
  • Kemalpaşa Armutlu Ortaokulu
  • Kemalpaşa Halilbeyli Hatice Ali Katrancı İlkokulu
  • Kemalpaşa Faruk Ergüden Mesleki Eğitim Merkezi
  • Urla Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu

Haber

Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Ölü ve yaralılar var