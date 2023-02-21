İzmir’de 8 okul için tahliye kararı

İstanbul'da riskli 93'ün okulun boşaltılmasının ardından benzer bir karar İzmir için de verildi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte depremsellik testleri sonucunda 8 okulun riskli kategoride çıktığını aktardı. Öte yandan İzmir'de 64 okulun yapımı, 29 okulun güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
Tahliye edilecek okullar şöyle:
- Aliağa Şehit Oğuz Özgür Anadolu Lisesi
- Aliağa Hasbi Şengül İlkokulu
- Çiğli Sasalı İlkokul/Ortaokulu
- Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu
- Kemalpaşa Armutlu Ortaokulu
- Kemalpaşa Halilbeyli Hatice Ali Katrancı İlkokulu
- Kemalpaşa Faruk Ergüden Mesleki Eğitim Merkezi
- Urla Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu