İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 3,7 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD saat 16.26'da Buca'da meydana gelen depremin derinliğini 9.97 km olarak duyurdu.

Buca ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Vatandaşlarımızın sakin kalması süreci sorunsuz atlatmamıza faydalı olacaktır. BUCAKUT ekibimiz görevi başındadır. Her mahallemizi yakından takip ediyoruz. Belediyemize ihtiyaç duyan vatandaşlarımız, 0850 228 28 22 numaralı telefondan Sarı Masa Çözüm Merkezi'ne ulaşabilir" ifadelerini kullandı.