İzmir'de 3,6 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Buca ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Buca ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06.37'de gerçekleşen depremin derinliği ise 6.1 km olarak ölçüldü.