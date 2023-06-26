Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Buca ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 06.37'de gerçekleşen depremin derinliği ise 6.1 km olarak ölçüldü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
haber merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İzmir'de 3,6 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Buca ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Buca ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 06.37'de gerçekleşen depremin derinliği ise 6.1 km olarak ölçüldü.