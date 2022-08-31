İzmir Valisi 30 Ağustos kutlamasında Atatürk'ü anmadığı gerekçesiyle yuhalandı

İzmir'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Atatürk'ü anmadığı gerekçesiyle yuhalandı. Köşger, tepkiler üzerine tekrar söz alarak, "Büyük Taarruz'un emrini Mustafa Kemal Atatürk verdi. Bundan şüpheniz mi var? Ne diyorsunuz siz?” dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda dün akşam düzenlenen kutlamalar kapsamında konuşma yaparken, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadığı gerekçesiyle yuhalandı.

Köşger'in konuşması esnasında oluşan tepkiler sosyal medyada yayınlanırken, kalabalık bir grubun "Atatürk" diye tezahürat yapması dikkat çekti.

Bunun üzerine tekrar söz alan Köşger, "Büyük Taarruz'un emrini Mustafa Kemal Atatürk verdi. Bundan şüpheniz mi var? Ne diyorsunuz siz? Ne diyorsunuz?” diyerek kalabalığa tepki gösterdi. (ANKA)