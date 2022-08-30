TKP'den 30 Ağustos açıklaması: Yeniden bir zafer için!

Türkiye Komünist Partisi, 30 Ağustos'un 100. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

"Yeniden bir zafer için!" başlıklı açıklamada, "Bu işgale son vermek için bize yeni bir zafer gerekiyor! Bu zaferi, uluslararası tekellerin yağmasına son vererek, NATO üslerini ülkemizden defederek kazanacağız. Bu zaferi, emekçi halkımızın alın terine, ülkemizin kaynaklarına çöken patronların boyunduruğuna son vererek kazanacağız. İşgalciler yenilecek, halkımız kazanacak! Bu kararlılık ve inançla, 30 Ağustos’u yaratanlara saygıyla…" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Yeniden bir zafer için!

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı.

Emperyalist işgale karşı Mustafa Kemal önderliğinde mücadele veren Anadolu halkının zafere ulaştığı günün 100. yıldönümü.

Bir asır önce bugün, ülkemizi hiçbir dirençle karşılaşmadan sömürgeleştirebileceklerini sanan işgalcilerin hayalleri suya düşürüldü.

Bir asır önce bugün, emperyalizmin yerli işbirlikçilerinin memleketi parsel parsel işgalcilere teslim etme hevesleri kursaklarında bırakıldı.

Bir asır önce bugün, Anadolu halkına sömürü ve zulmü layık gören asalak Osmanlı hanedanı ve peşindeki din tüccarları ve mandacılara tarihin çöplüğünün kapıları açıldı.

Böylesine onurlu bir zaferin üzerine inşa edilen Cumhuriyet ise şimdi başka bir asalak sınıfa teslim olmanın sonuçlarını yaşıyor.

Emekçi halkımız patron sınıfının çıkarları için on yıllardır sömürülüyor, kaynaklarımız patronlar tarafından yağmalanıyor, ülkemiz patronlar daha da zenginleşsin diye kötürümleştiriliyor. İşgal, bu kez de yerli ve yabancı patronların eliyle sürüyor. Onlar bu ülkenin emekçi insanlarının sırtından kasalarını doldurmaya devam ederken emperyalizmin terör örgütü NATO ise ülkenin dört bir yanına yayılmış askerleri ve üsleriyle bu düzenin bekçiliğini yapıyor.

Bu işgale son vermek için bize yeni bir zafer gerekiyor!

Bu zaferi, uluslararası tekellerin yağmasına son vererek, NATO üslerini ülkemizden defederek kazanacağız. Bu zaferi, emekçi halkımızın alın terine, ülkemizin kaynaklarına çöken patronların boyunduruğuna son vererek kazanacağız.

İşgalciler yenilecek, halkımız kazanacak!

Bu kararlılık ve inançla, 30 Ağustos’u yaratanlara saygıyla…