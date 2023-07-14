İzmir Şehir Hastanesi yılan hikayesine döndü: 'Firmalar gecikme nedeniyle ceza ödedi mi?'

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel, yıllardır seçimler öncesi sözde açılışının duyuruları yapılan, törenler düzenlenen bu nedenle de vatandaşta "açık mı, değil mi" karmaşası yaratan ve sonuçta bir şehir efsanesine dönüşen İzmir Şehir Hastanesi’ni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu.

İzmir Şehir Hastanesi olarak bilinen İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü’nün temelinin 2015 yılında atıldığını ve Kamu Özel İşbirliği Raporu’na göre 3 yılda bitirilme şartı olan hastanenin 2018 yılında açılmış olması gerektiğini hatırlatan Deniz Yücel, yapım süresinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen açılmayan hastaneyi Meclis gündemine taşıdı.

Yıllardır tamamlanmıyor

Sağlık Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde bir türlü açılmayan İzmir Şehir Hastanesi’nin sözleşmede belirtilen zamanda açılamaması nedeniyle ilgili firmaya ne gibi bir cezai şartın uygulandığını sordu.

Vatandaşın cebinden vergi, harç ve cezaların son kuruşuna kadar alındığı, maaşlara hacizlerin konulduğu bu dönemde, yaptıkları işi zamanında teslim etmeyerek hem devleti zarara uğratan hem de vatandaşı mağdur eden firmaların işi geciktirmeleri nedeniyle bakanlığa ödemek zorunda oldukları cezai şart tutarını öğrenmek isteyen ve bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Yücel, bakana şu soruları yöneltti:

"Özel hukukta ve ihale hukukunda bir işin yapımını üstlenen firmanın işi zamanında tamamlamaması halinde karşı tarafa ceza ödemesi sözleşmelerin vazgeçilmez hükümlerindendir. İzmir Şehir Hastanesi yapım sözleşmesinde cezai şart belirlendiyse bu cezalar hangi para birimi üzerinden ve ne miktarda ödenecektir? Şimdiye kadar firmaların gecikme nedeniyle ödediği cezai şart tutarı ne kadardır? Şayet cezai şart belirlenmediyse bu gecikmenin İzmir'e ve İzmirlilere yaşattığı kaybın ve kamuya verilen zararın hesabını kim verecektir?"

AKP seçim yatırımı olarak duyurmuştu

AKP’nin seçim yatırımı olarak her seferinde açılacak duyurularıyla İzmirlilerin kafasını karıştırdığını söyleyen Yücel, şunları dile getirdi:

“Mayıs 2019’da yayınlanan Kamu Özel İş Birliği Raporu’nda 'Yatırım tutarı yaklaşık 614 milyon ABD Doları olan projenin yapım süresi 3 yıl, işletme süresi ise 25 yıldır' bilgileri yer alan İzmir Şehir Hastanesi ihalesini, Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Sanayii A.Ş.- Gama Holding A.Ş. iş ortaklığının aldığı açıklanmıştır. Şirketlerin web sayfalarında yer alan bilgilere göre; temeli 20 Mayıs 2015 tarihinde atılan hastanenin inşaatının yanı sıra tüm teknik ve medikal cihazların temininin de iş ortaklığı tarafından karşılanacağı, hastanenin 2022 yılında hasta kabulüne başlamasının planlandığı ifade edilmiştir. Bu bilgilere göre 2018 yılında açılmış olması gereken İzmir Şehir Hastanesi’nin AKP tarafından, özellikle de seçimlerden önce değişik tarihlerde açılışının yapılacağını defalarca duyduk. Ancak yapım süresinin üzerinden 5 yıl geçmiş olmasına rağmen İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü her seferinde ve hala daha açılmamıştır.”

'İktidar sağlık hakkına erişimi zorlaştırdı'

Sağlık kampüsünde kaç sağlık çalışanın görev yapacağı, şehir merkezinde bulunan diğer hastanelerin kapanıp kapanmayacağı, hastanedeki teknik ve medikal cihazların tamamlanıp tamamlanmadığı, hastaneye ulaşımın ne şekilde sağlanacağı, oluşacak trafik yoğunluğunun ve otopark sorununun nasıl çözüleceğine dair soruların da yanıtsız bırakıldığını belirten Yücel şöyle konuştu:

"Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü’nün ihale sürecinin başından bugüne kadar, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri ihlal edilmiş, proje ile ilgili kamuoyunu bilgilendirecek tatmin edici bir açıklama yapılmamıştır. Dünyada terk edilen şehir hastaneleri modelini uygulamakta ısrar eden iktidar, bu ısrarı ile hem sağlık sisteminde bir kara delik açmış hem de sağlık hakkına erişimi zorlaştırmıştır. Bu kadar devasa bir yapının atıl duruma düşmesi devleti büyük zarara uğratacaktır. Bir an önce yanlışın daha da yanlış sonuçlar doğurmasının önleminin alınması konusunda Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz. İzmirlilerin fayda sağlayacağı şekilde şeffaf ve hasep verebilirlik ilkelerinin doğrultusunda hastanenin son durumuyla ilgili bilgi paylaşılmasını bekliyoruz."