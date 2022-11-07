İzmir Saat Kulesi'ndeki çeşme musluklarına 'hırsızlık' önlemi

İzmir Saat Kulesi'nin altındaki çeşme musluklarının, kuleye sabitlenmesine karşın çalınması önlenemedi.

II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla İzmir Valisi Kıbrıslı Kamil Paşa, oğlu Bahriye Mirlivası Said Paşa ve Belediye Reisi Eşref Paşa'dan oluşan komisyon tarafından yaptırılan kule, kentin en çok ziyaret edilen yerlerinin başında geliyor.

Kentin simgesi Tarihi Saat Kulesi'nin altındaki çeşmedeki muslukların büyük bir kısmının kullanılamaması vatandaşların tepkisini çekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sık sık çalınan muslukları metal bir aparatla kuleye sabitledi.

Önlemlere karşın muslukların çalınması ve çeşmeye zarar verilmesinin önüne geçilemediği görüntülere de yansıdı. (AA)

