İzmir Narlıdere Semt Evi Açıldı

TKP’nin İzmir’deki semt evlerine bir yenisi daha eklendi. Narlıdere Semt Evi’nin açılışı bugün düzenlenen bir etkinlikle gerçekleştirildi.



Açılış sürecine ve semt evlerinin anlamına dair Narlıdere İlçe Örgütü adına yapılan konuşmalarda TKP’nin 2018 konferansına atıf yapılarak semt evlerinin aydınlanmanın ve dayanışmanın merkezi haline geldiği vurgulandı. Bu düzenin, emekçileri hayat pahalılığına, zamlara, yoksulluğa mahkum ettiğinin altı çizilirken tek kurtuluşun emekçilerin örgütlü mücadelesi ve dayanışma olduğunun altı çizildi. Narlıdere Semt Evi’nin de bundan böyle Narlıdereli emekçilerin yuvaları haline geleceği vurgulandı.



Önümüzdeki günlerde programı şekillenecek olan Narlıdere Semt Evi’nde çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler, etkinlikler, söyleşiler, kültürel faaliyetler olacak. Ayrıca Narlıdere’de emekçilerin hak arama mücadelesinin ve dayanışmasının merkezi haline gelecek.