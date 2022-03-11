İzmir merkezli 'FETÖ' operasyonu: 44 tutuklama kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "FETÖ"ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 7'si Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 16'sı muvazzaf 28 asker, 73'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı olan 101 şüpheliden 91'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin emniyetteki gözaltı işlemleri sürerken 2 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle iptal edildi; 1 şüpheli de hakkındaki delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden 32'si, "faydalı itirafçılık" nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 55 şüphelinden 44'ü tutuklanırken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)