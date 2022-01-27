İzmir Marşı'nın tören programından çıkarılmasını kınadı diye sürgün edilmesi istendi

Geçtiğimiz yıl Lapseki'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik programından İzmir Marşı’nın çıkarılmasından dolayı Çanakkale Eğitim İş Şubesi Başkanı Serkan Serbes bir basın açıklaması yaparak duruma tepki göstermişti. Açıklamanın ardından Serkan Serbes’e "kademe ilerlemesinin durdurulması" ve "görev yeri değişikliği" cezası istendi.

EğitimHaberci sitesinde yer alan habere göre karar sonrası Eğitim-İş dün Çanakkale Valiliği önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada "Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya şube başkanımız hakkında usulüne uygun olmayan bir soruşturma başlatarak 'kademe durdurma' ve 'yer değişikliği' teklifi ettirerek cezalandırmak istemiştir. Oysa ilgili mevzuat yasa ve genelgelere göre sendika yöneticileri yaptıkları basın açıklamaları sebebiyle haklarında soruşturma açılamaz. Bu temel bir ilkedir" denildi.

'Soruşturma geçerli değil'

Sendika açıklamasında Serkan Serbes’e açılan soruşturmanın mevzuat, yasa ve genelgelere göre geçerli olmadığı belirtildi. Basın açıklamasını okuyan Eğitim İş Genel Örgütlenme Sekreteri Şenol Eyüpoğlu, şunları söyledi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Lapseki Kaymakamı, İzmir Marşı'nı 'siyasi figür' diyerek tören programından çıkartmıştır. Sendikamız da bu kararı kınayan bir basın açıklaması yapmıştır. Kaymakam şube başkanımızı usulüne aykırı şekilde cezalandırmak istemiştir. Biz herkes yasalara saygılı olsun istiyoruz. Bu olayın peşini asla bırakmayacağız. Burada valiliğin önünde çok net ifade ediyoruz. Başkanımızın kılına dokunmazsınız. Hiçbir cezayı kabul etmiyoruz."