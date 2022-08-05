İzmir Kemalpaşa OSB’de bulunan Ege Seramik'te işçi kıyımı

İzmir Kemalpaşa OSB’de faaliyet gösteren Ege Seramik fabrikasında geçtiğimiz günlerde 8 işçi işten çıkarıldı.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı dolayısıyla ücretlerine zam isteyen işçilere, “Bu maaşları beğenmiyorsanız biz de sizin yerinize çalışacak birilerini buluruz” cevabı verilmesi işçilerde büyük bir öfke yarattı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla temas kuran işçiler, yaptıkları iş gereği birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmaları gereken işçilere “Elimizde görüntüler var, neden konuşuyorsunuz kendi aranızda” denilerek baskı yapıldığını ve işten çıkarmakla tehdit edildiğini iddia etti.

Hiçbir şekilde işçi sağlığı ve işçi güvenliği konularına önem gösterilmediğini aktaran Ege Seramik işçileri, fabrikada meslek hastalıklarına da çok sık rastlandığını ayrıca görev tanımı dışında ve ağır fiziksel koşullar altında çalıştırıldıklarını belirtti.

İşçiler işten çıkarma ve tehditlere rağmen rahatsızlığın devam ettiğini, fabrikada suların durulmadığını da dile getirdi.

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