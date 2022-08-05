Aksa Doğalgaz'da çalışan işçilere sürgün

Aksa Çukurova Doğalgaz A.Ş.’nin Mersin ve Adana Bölge Müdürlüklerinde çalışan sendikalı işçilerin görev yerleri değiştirilerek farklı illere sürgün ediliyor.

Düşük ücret, mobing gibi nedenlerle bir süre önce örgütlenerek Enerji-İş Sendikası’na üye olan Aksa Çukurova Doğalgaz işçileri, sendikanın yetki almış olmasına rağmen şirketin bu durumu hiçe sayarak itirazda bulunup, ardından sendikalı olan işçiler üzerinde baskısını arttırdığını belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, şirketin Adana ve Mersin Bölge Müdürlükleri’nde çalışan ve üçü sendika işyeri temsilcisi altı işçiye Çarşamba günü görev yeri değişikliği yapıldığına dair görev yeri değişikliği formu imzalatılmaya çalışıldığını ve 8 Ağustos Pazartesi itibariyle yeni görev yerlerinde işe başlamaları gerektiği, aksi halde "işlerine son verileceğinin söylendiğini" aktardı.

Hukuksuz bir şekilde görev yerlerinin değiştirilmesinin apaçık bir sürgün niteliğinde olduğunu belirten işçiler, patronun sendika düşmanlığı yaptığını ve bu nedenle de kendilerinin bu sürgün kararıyla işlerine son verilmek istendiğini aktardı. İşçiler Mersin’deki işçilerin Osmaniye ve Hatay illerine, Adana’daki işçilerin ise Kozan, Tarsus ve Reyhanlı ilçelerine gönderileceğini ifade etti.

Çalışmaya devam eden Aksa Doğalgaz işçileri hakları gasp edilen arkadaşlarının yanında olduklarını ve konu ile ilgili sendikanın alacağı tavra göre eylemlikler gerçekleştireceklerini belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın açıklamasına göre, yoksullaşmanın derinleştiği bugünlerde işçilerin ücretlerine insanca bir artış sağlamayan şirketse yaptığı yatırım ve elde ettiği kârlarla övünmeye devam ediyor.

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