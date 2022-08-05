Manisa'da işçilerin terk ettiği sendika ve yeni sendika arasında gerginlik

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Elginkan Holding bünyesindeki E.C.A. Serel Seramik fabrikasında işçiler Çimse-İş’ten istifa edip Kristal-İş’e geçmişlerdi.

Elginkan'ın patronu Gaye Akçen yaptığı açıklamada sendika değişikliğine tepki göstererek "“Önce Allah, sonra hükümetim korur beni” demişti.

Fabrikadaki mücadele devam ediyor.

Tartışma Kristal İş yöneticilerinin basın açıklaması yapmak için Manisa'ya gelmeleriyle başka bir boyut kazandı.

İşçilerin terk ettiği Çimse-İş Sendikası'ndan kişiler Kristal-İş yöneticilerinin yerleşmiş olduğu otelin önüne gelip oteli kuşatınca ve basın açıklamasına engel olmaya çalışınca iki grup arasında gerginlik çıktı.

Kavga büyümeden çevik kuvvetin ara girmesiyle gerginlik sonlandı.