İzmir Karşıyaka'da 13 saatlik su kesintisi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gediz Elektrik AŞ'nin kazı çalışması sırasında boru hattına zarar vermesi nedeniyle Karşıyaka ilçesinde 13 saate varan su kesintilerinin yaşanacağını açıkladı.

Kuzey hattından kente su verilemediğini belirten İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"Kuzey kaynaklarından kentimize su sağlayan 2 metre 20 cm çaplı beton boruya Gediz elektrik, kazı çalışması sırasında Menemen Yahşelli pompa istasyonu yakınında hasar vermiştir. Bu nedenle kuzey hattından kente su verilememektedir. Ekiplerimiz şu anda sahada boru hattının arızasına müdahale etmekte olup 11 Ekim 17.00 ile 12 Ekim 06.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır."

Su kesintisinin, Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler, Donanmacı, Demir Köprü, Dedebaşı, Alaybey, Goncalar, Tersane, Aksoy, Nergiz, Bahçelievler, Bostanlı, Bahriye Üçok, Yalı, Fikri Altay, Cumhuriyet, İnönü, Tuna, Bahariye, Mavişehir, Örnekköy, İmbatlı ve Atakent mahallelerinde yaşanacağı duyuruldu.