İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Bornova'da usulsüz akaryakıt istasyonuna onay

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sene başında, Bornova ilçesinde bulunan Kâzımdirik Mahallesi 372 Sokak 2 ada 20 parselde, yürürlükteki yönetmeliği uygulamayarak, usul ve hukuka aykırı şekilde imar değişikliğine gidip LPG yakıt istasyonu açılmasına onay vermişti. Karar askıya çıktığından beri mücadele veren bölge sâkinleri, bugün, akaryakıt istasyonu yapılması planlanan noktada İzmir Mimarlar Odası’nın da katılımıyla bir basın açıklaması düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, bu kararı, şu an bölgede yer alan Forum Bornova Alışveriş Merkezi’nin ve yerleşim yerlerinin bulunmadığı 21 sene öncesine ait bir plan üzerinden aldığını belirten bir sokak sâkini, söz konusu kararı kapsayan alan içerisinde Ege Üniversitesi eğitim alanının ve yurtlarının, 28 adet anaokulunun ve eğitim kurumunun, 1500 kişilik kültür merkezinin ve kazıları hâlen devam eden Yassıtepe Höyüğü’nün bulunduğuna dikkat çekti.

Mahalle sâkinlerinin ardından, sürece ve Mimarlar Odası’nın konuyla ilgili açtığı davaya dair bilgi veren Avukat Olgun Soydan, kamu yararına ayrılmış olan alanların, çeşitli usulsüzlüklerle ticari faaliyete konu edilmekte olduğunu belirterek, “İmar planında aslında park olarak geçen alan, akaryakıt ve servis istasyonu olarak planlanmış. Bunun için 2000 m2 gerekiyor. Alanı 2008 m2 gösterebilmişler; ancak yol, kaldırım, yeşil alan gibi terkler yapıldıktan sonra elde kalan alan 1668 m2 oluyor. Üstelik, planda parantez içinde LPG istasyonu ibaresi var. LPG istasyonu içinse zaten 2500 m2 gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi, ilgili değişiklikleri yapmadan, 400 m2’lik bir alanı kamuyu zarara uğratıp şahıs lehine aktararak, alanı 2000 göstermiş, LPG ibaresini göz ardı etmiş ve bu kararı onaylamıştır” dedi.

İlgili bölgede yer alan bir anaokulunda öğretmenlik yapan Hakan Şenol ise, istasyon inşaatıyla birlikte yolların ve yeşil alanların kapanacağını, çevrede çok fazla anaokulu ve eğitim kurumunun bulunduğunu, herhangi bir sağlık sorunu durumunda ambulansın geçebileceği bir alan kalmayacağını söyleyerek karara karşı çıktığını belirtti.

Son olarak, sokak sâkinlerinin ve Mimarlar Odası’nın ayrı ayrı açtıkları davaların bağlantı sebebiyle birleştiğini ifade eden Avukat Olgun Soydan, mahalle sâkinleriyle 18 Ekim tarihinde bilirkişi heyetinin yapacağı keşfe katılarak mücadelelerini büyüteceklerini ifade etti.