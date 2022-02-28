İzmir Karataş'ta fatura soygununa karşı eylem

İzmir Konak'ta bulunan Karataş Semt Evi önünde buluşan yurttaşlar Halil Rıfat Paşa Caddesi boyunca yürüyerek yüksek elektrik faturalarına karşı eylem yaptı.

Eyleme evlerinin balkonlarından çok sayıda kişi de destek verdi.

Eylemde "hemen devletleştirme" talebi dile getirilirken, Aydem ve Gediz elektrik şirketlerinin kârlarını katlandığı ancak yüksek faturalarını ödeyemeyen yurttaşlar olduğu hatırlatıldı.

Yapılan basın açıklamasında "Elektrik zaruri bir ihtiyaçtır. Bu faturalar özelleştirmelerin sonucudur. Bu yüzden hemen devletleştirme diyoruz. Kârlarını katlayan patronlara sesleniyoruz, bizler de faturasını ödeyemeyen yurttaşın elektriğini kestirmeyeceğiz" denildi.