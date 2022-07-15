İzmir için orman yangını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde orman yangını riskinin çok yüksek olduğu belirtilerek uyarı yapıldı.

Haber Merkezi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde orman yangını riskinin çok yüksek olduğunu belirterek uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Orman Yangınları Erken Uyarı Sistemi" haritasını sosyal medya hesabından paylaşan Vali Köşger’in açıklaması şöyle:

"Değerli İzmirliler; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngörülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın."

Meteoroloji'nin uyarısı

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