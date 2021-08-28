İzmir’in Foça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.
Yangının henüz yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.
Feride E. Tetik
Haber Merkezi
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Dış Haberler
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Özkan Öztaş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
İzmir Foça'da ormanlık alanda yangın
Foça'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Haber Merkezi
İzmir’in Foça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.
Yangının henüz yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.