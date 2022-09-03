İzmir Enternasyonal Fuarı'ndan 'Gülşen' açıklaması

İzmir Enternasyonal Fuarı 91. Kez kapılarını açarken bugün Çim Konserleri'nde konser vermesi planlanan şarkıcı Gülşen, ev hapsinde olması nedeniyle sahne alamayacak.

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) tarafından sosyal medyadan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Gülşen'in orkestra ve vokal grubunun sahneye çıkacağı belirtildi.

İZFAŞ’tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri kapsamında bugün programda yer alan Gülşen konserini, zorunlu nedenlerle, farklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sanatçımız, kamuoyunca da bilinen adli kısıtlılığı nedeniyle sahneye çıkamayacaktır. Ancak Gülşen’in orkestra ve vokal grubu saat 21.30’da Çim Sahne’de performans sergileyecektir. Gülşen şarkılarının seslendirileceği, kliplerinin gösterileceği konsere tüm Fuar ziyaretçilerimiz ücretsiz davetlidir."

Ne olmuştu?

Şarkıcı Gülşen, konserindeki imam hatip sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmış, kısa süreli tutukluluğunun ardından tahliye edilerek hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Ev hapsinde tutulan Gülşen hakkında jet hızıyla iddianame hazırlanmıştı.